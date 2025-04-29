В Португалии полностью восстановили энергоснабжение после масштабного блэкаута

В Португалии по состоянию на утро вторника, 29 апреля, восстановили электроснабжение почти для 6,4 млн потребителей по всей стране.

Об этом сообщает CNN Portugal, информирует "Европейская правда".

Министр при президенте Португалии Антониу Лейтан Амаро рассказал, что "в настоящее время практически все услуги, включая энергоснабжение, восстановлены".

По словам министра, в сфере электроснабжения "страна уже подключена к сети в обычном режиме", то есть все 6,4 миллиона потребителей получают электроэнергию, за исключением небольшой части населения, у которой произошли не связанные с блэкаутом отключения.

В правительстве также заявили, что в течение ночи не было зарегистрировано никаких нарушений безопасности или правопорядка.

Оператор энергетических сетей Португалии REN заверил, что энергосистема "полностью стабилизирована".

В Испании также сообщили о почти полном восстановлении энергоснабжения.

Напомним, около 12:30 в понедельник по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро. Власти Испании объявили чрезвычайное положение.

По данным португальского оператора сети, причиной отключения электроэнергии стало "редкое атмосферное явление".

Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".