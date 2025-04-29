Премьер Испании пообещал ответственность для частных компаний после массового блэкаута

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал привлечь к ответственности частных операторов после масштабных блэкаутов.

Его слова цитирует El Pais, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 29 апреля, Санчес выступил с речью, в которой пообещал привлечь к ответственности частных операторов и реформировать энергосистему после масштабных блэкаутов, которые всколыхнули страну накануне.

"Испанское правительство дойдет до сути этого инцидента, будут проведены реформы и приняты необходимые меры, чтобы это не повторилось. И, конечно, мы привлечем к ответственности частных операторов", – заверил премьер страны.

Он также упомянул о расследовании возможных причин отключения электроэнергии.

"Техники электросети продолжают анализировать свои системы. (...) В то же время частные энергетические компании изучают телеметрические данные из своих центров управления и производства. Это должно дать нам более детальное представление о том, что произошло в те пять секунд, которые привели к сбою в системе", – сказал он.

Санчес заверил, что будут проведены "изменения", но только после того, как станет известно, что именно стало причиной, чтобы эти изменения были "эффективными".

"Это никогда не должно повториться", – подытожил он.

Также он заявил о почти полном восстановлении электроснабжения страны после масштабного блэкаута.

Напомним, в понедельник около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остался без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро. Власти Испании объявили чрезвычайное положение.

По данным португальского оператора сети, причиной отключения электроэнергии стало "редкое атмосферное явление". Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".