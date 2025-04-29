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Португалия попросит ЕС помочь расследовать масштабный блэкаут

Новости — Вторник, 29 апреля 2025, 17:24 — Олег Павлюк

Правительство Португалии решило обратиться в профильную структуру Европейского Союза и провести внутреннюю проверку обстоятельств масштабного отключения электроэнергии, которое произошло накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SIC Notícias.

На пресс-конференции во вторник исполняющий обязанности премьера Португалии Луиш Монтенегру заявил, что ситуация в стране после блэкаута в целом нормализовалась.

Он объявил, что на заседании правительства решили попросить Агентство ЕС по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов "провести независимый европейский аудит электроэнергетических систем пострадавших стран", чтобы выяснить причину отключений.

В Португалии полностью восстановили энергоснабжение после масштабного блэкаута

Кроме того, правительство Португалии распорядилось создать независимую техническую комиссию, которая оценит механизмы реагирования и управления на подобные кризисы, а также процедуры восстановления электросетей и критической инфраструктуры.

По словам Монтенегро, с конца вторника перестанет действовать объявление о чрезвычайном положении в энергетике.

Напомним, около 12:30 в понедельник по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро. Власти Испании объявили чрезвычайное положение.

По данным португальского оператора сети, причиной отключения электроэнергии стало "редкое атмосферное явление".

В Испании также сообщили о почти полном восстановлении энергоснабжения.

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