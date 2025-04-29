Португалия попросит ЕС помочь расследовать масштабный блэкаут

Правительство Португалии решило обратиться в профильную структуру Европейского Союза и провести внутреннюю проверку обстоятельств масштабного отключения электроэнергии, которое произошло накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SIC Notícias.

На пресс-конференции во вторник исполняющий обязанности премьера Португалии Луиш Монтенегру заявил, что ситуация в стране после блэкаута в целом нормализовалась.

Он объявил, что на заседании правительства решили попросить Агентство ЕС по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов "провести независимый европейский аудит электроэнергетических систем пострадавших стран", чтобы выяснить причину отключений.

Кроме того, правительство Португалии распорядилось создать независимую техническую комиссию, которая оценит механизмы реагирования и управления на подобные кризисы, а также процедуры восстановления электросетей и критической инфраструктуры.

По словам Монтенегро, с конца вторника перестанет действовать объявление о чрезвычайном положении в энергетике.

Напомним, около 12:30 в понедельник по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро. Власти Испании объявили чрезвычайное положение.

По данным португальского оператора сети, причиной отключения электроэнергии стало "редкое атмосферное явление".

В Испании также сообщили о почти полном восстановлении энергоснабжения.