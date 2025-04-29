Блекаут в Іспанії: троє загинули, ймовірно, через чадний газ від генератора
На північному заході Іспанії від імовірного отруєння чадним газом, який утворився внаслідок роботи генератора під час масштабного знеструмлення, загинули три літні людини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Тіла трьох людей знайшли в будинку в невеликому місті Табоадела, що у північно-західному автономному регіоні Галісії.
Вони лежали поруч із побутовим генератором, який одна з жертв використовувала для живлення апарату для подачі кисню.
Надзвичайники, які прибули до будинку, зафіксували в ньому "високу концентрацію чадного газу", який, найімовірніше, і став причиною смерті.
Іспанські ЗМІ також повідомили, що під час відключення електроенергії в результаті пожежі, спричиненої свічкою, в Мадриді померла жінка, а ще одна – загинула через знеструмлення апарату для штучного дихання.
Нагадаємо, близько 12:30 у понеділок за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.
За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище". Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".
У вівторок прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв притягнути до відповідальності приватних операторів після масштабних блекаутів.
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