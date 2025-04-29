Блэкаут в Испании: трое погибли, вероятно, из-за угарного газа от генератора

На северо-западе Испании от вероятного отравления угарным газом, образовавшимся в результате работы генератора во время масштабного отключения электроэнергии, погибли три пожилых человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Тела трех человек нашли в доме в небольшом городе Табоадела, что в северо-западном автономном регионе Галисии.

Они лежали рядом с бытовым генератором, который одна из жертв использовавала для питания аппарата для подачи кислорода.

Чрезвычайники, прибывшие в дом, зафиксировали в нем "высокую концентрацию угарного газа", который, скорее всего, и стал причиной смерти.

Испанские СМИ также сообщили, что во время отключения электроэнергии в результате пожара, вызванного свечой, в Мадриде умерла женщина, а еще одна погибла из-за отключения аппарата для искусственного дыхания.

Напомним, около 12:30 в понедельник по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

По данным португальского оператора сети, причиной отключения стало "редкое атмосферное явление". Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".

Во вторник премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал привлечь к ответственности частных операторов после масштабных блэкаутов.

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