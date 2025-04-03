Прем’єр Канади пообіцяв боротись з тарифною політикою Трампа

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що уряд протистоятиме анонсованим тарифам президента США Дональда Трампа і надасть підтримку постраждалим працівникам.

Його заяву наводить CBC, повідомляє "Європейська правда".

Карні сказав, що уряд збирається "боротися з цими тарифами за допомогою контрзаходів", хоча й не навів подробиць щодо того, якими можуть бути ці дії.

"В умовах кризи важливо об'єднатися і діяти цілеспрямовано і рішуче", – зазачив він.

Говорячи про глобальні взаємні тарифи, оголошені Трампом, Карні сказав, що вони "фундаментально змінять міжнародну торговельну систему".

Він додав, що в четвер вранці він поговорить із прем'єр-міністрами провінцій і територій.

Згодом Карні опублікував допис у себе в Х, в якому наголосив, що на тлі тарифної війни Трампа необхідно "діяти цілеспрямовано і рішуче".

"Мій уряд боротиметься з тарифами США, захищатиме канадських робітників і промисловість та будуватиме найсильнішу економіку у G7", – зазначив він.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з усіма державами світу, анонсувавши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Перед тим Трамп оголосив про запровадження 25%-вого мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки, яке набуде чинності вже наступного тижня.

У Канаді вже сказали, що незабаром відреагують на нові тарифи та можуть запровадити заходи у відповідь проти Сполучених Штатів.

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