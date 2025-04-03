Премьер Канады пообещал бороться с тарифной политикой Трампа

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что правительство будет противостоять анонсированным тарифам президента США Дональда Трампа и окажет поддержку пострадавшим работникам.

Его заявление приводит CBC, сообщает "Европейская правда".

Карни сказал, что правительство собирается "бороться с этими тарифами с помощью контрмер", хотя и не привел подробностей относительно того, какими могут быть эти действия.

"В условиях кризиса важно объединиться и действовать целенаправленно и решительно", – отметил он.

Говоря о глобальных взаимных тарифах, объявленных Трампом, Карни сказал, что они "фундаментально изменят международную торговую систему".

Он добавил, что в четверг утром он поговорит с премьер-министрами провинций и территорий.

Впоследствии Карни опубликовал сообщение у себя в Х, в котором отметил, что на фоне тарифной войны Трампа необходимо "действовать целенаправленно и решительно".

"Мое правительство будет бороться с тарифами США, защищать канадских рабочих и промышленность и строить сильнейшую экономику в G7", – отметил он.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля официально объявил о начале торговой войны одновременно со всеми государствами мира, анонсировав пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Перед тем Трамп объявил о введении 25%-ной пошлины на импортируемые автомобили и легкие грузовики, которая вступит в силу уже на следующей неделе.

В Канаде уже сказали, что вскоре отреагируют на новые тарифы и могут ввести ответные меры против Соединенных Штатов.

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