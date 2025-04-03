Венгерский министр обвинил Брюссель в новых тарифах Трампа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает Брюссель виновным в том, что президент США Дональд Трамп решил ввести новые высокие тарифные ставки в отношении стран ЕС.

Об этом Сийярто написал в четверг на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Венгерский министр считает, что жители Европы "в очередной раз расплачиваются за некомпетентность брюссельских политиков", которые не смогли договориться с США.

"Ситуация стала понятной после вчерашних тарифных заявлений президента США: Еврокомиссия должна была вести переговоры! У них было два с половиной месяца для этого", – упрекнул Сийярто.

Он убежден, что чиновники в Брюсселе виноваты в том, что не договорились с администрацией США о таможенном сотрудничестве.

"Они не вели переговоры, а вместо этого превратили экономический вопрос в идеологический. И все это за ежемесячную зарплату в тысячи евро", – выразил свое недовольство Сийярто.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в торговых войнах нет победителей и за все в конце концов придется платить обычным потребителям.

Объявление США о масштабных тарифах касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможным любую значимую торговлю".