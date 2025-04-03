Канада оголосила про зміцнення торговельних відносин із Німеччиною

Канадський прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про зміцнення "різноманітних торговельних відносин" із Німеччиною.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

У четвер, 3 квітня, Карні поспілкувався із німецьким канцлером Олафом Шольцом на тлі нововпроваджених американських тарифів.

"У моїй розмові з канцлером Шольцем сьогодні вранці ми домовилися про зміцнення різноманітних торговельних відносин між Канадою та Німеччиною", – розповів він.

За словами канадського прем’єра, в умовах кризи, "спричиненої тарифами президента Трампа, надійні торговельні партнери важливіші, ніж будь-коли".

Цього ж дня Канада у відповідь на торговельну політику США оголосила про запровадження 25-відсоткового тарифу на імпортовані з США автомобілі, які не відповідають угоді про зону вільної торгівлі (CUSMA).

Канада була виключена з-під дії 10-відсоткових базових тарифів, які США наклали на майже всі країни світу.

Але 25-відсотковий тариф США на імпортні автомобілі, який набув чинності у ніч проти четверга, 3 квітня, стосується Канади і, як очікується, завдасть сильного удару по канадській автомобільній промисловості.

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