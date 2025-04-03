Канада объявила об укреплении торговых отношений с Германией

Канадский премьер-министр Марк Карни объявил об укреплении "разнообразных торговых отношений" с Германией.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

В четверг, 3 апреля, Карни пообщался с немецким канцлером Олафом Шольцом на фоне нововведенных американских тарифов.

"В моем разговоре с канцлером Шольцем сегодня утром мы договорились об укреплении различных торговых отношений между Канадой и Германией", – рассказал он.

По словам канадского премьера, в условиях кризиса, "вызванного тарифами президента Трампа, надежные торговые партнеры важнее, чем когда-либо".

В этот же день Канада в ответ на торговую политику США объявила о введении 25-процентного тарифа на импортируемые из США автомобили, которые не соответствуют соглашению о зоне свободной торговли (CUSMA).

Канада была исключена из-под действия 10-процентных базовых тарифов, которые США наложили на почти все страны мира.

Но 25-процентный тариф США на импортные автомобили, который вступил в силу в ночь на четверг, 3 апреля, касается Канады и, как ожидается, нанесет сильный удар по канадской автомобильной промышленности.

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