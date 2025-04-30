ЕСПЧ обязал Сербию не допускать звуковое оружие на протестах после жалоб людей

Европейский суд по правам человека в среду, 30 апреля, заявил, что Сербия "должна предотвратить использование звукового оружия или подобных устройств" для контроля над толпой после заявлений о применении звуковой пушки во время масштабного антиправительственного митинга.

Об этом пишет агентство AP, передает "Европейская правда".

Европейский суд по правам человека уточнил, что его заявление о том, что Сербия должна "предотвратить использование звукового оружия или подобных устройств" не означает, что он "занял какую-либо позицию относительно того, действительно ли такое оружие было использовано" во время этой демонстрации.

"Государство должно предотвратить использование звукового оружия или подобных устройств на будущих протестах как со стороны государственных, так и негосударственных участников. Любое использование звуковых устройств для контроля толпы (кроме как в коммуникационных целях) в будущем должно быть запрещено", – написали в ЕСПЧ.

Суд отметил, что 47 граждан Сербии подали жалобы по поводу инцидента, а до четырех тысяч человек описали свои симптомы в коллективном обращении, собранном сербскими общественными организациями.

"Заявители, по их словам, пережили сильный инстинктивный страх, панику, шок, учащенное сердцебиение, дрожь, проблемы со слухом, рвоту, тошноту, тахикардию и подобные симптомы. Некоторые из них, как сообщается, получили физические травмы в результате паники", – отмечается в заявлении.

Как отметило агентство, на видеозаписях с митинга видно, как люди спокойно стоят, пока внезапно не начинается паника и давка.

Фотограф Associated Press, который был на месте происшествия, зафиксировал, как люди бросились вразбег, оставляя середину улицы почти пустой.

Суд также отметил, что использование такого оружия для контроля толпы является незаконным в Сербии, и обратил внимание на потенциально серьезные последствия для здоровья большого количества людей.

Напомним, студенты, участвующие в антиправительственных протестах, ранее обвинили власти в использовании звуковой пушки во время акции молчания в память о 15 погибших в городе Новый Сад 15 марта.

Президент страны Вучич, Министерство внутренних дел и Министерство обороны Сербии использование звуковой пушки опровергли. Сербский президент также говорил, что пойдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.

Сербские власти пригласили эфесбешников, чтобы расследовать обвинения в использовании так называемой звуковой пушки.

А потом там заявили, что российские следователи якобы установили, что звуковое оружие не использовалось правоохранителями для разгона массового протеста.