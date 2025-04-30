Гренландию посетит делегация частного сектора США

Делегация из представителей частного сектора США, возглавляемая бывшим чиновником администрации Дональда Трампа – Дрю Горном, – на этой неделе посетит Гренландию с целью изучения инвестиционных возможностей в природные ресурсы острова.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Этот визит станет первым подобным со стороны американского бизнеса после избрания Йенса-Фредеррика Нильсена премьер-министром Гренландии.

Как пишет агентство, в состав делегации входят представители горнодобывающих компаний Critical Metals Corp, Cogency Power, American Renewable Metals и Refacture. Возглавляет группу Дрю Горн – генеральный директор GreenMet и бывший руководитель аппарата Управления международных дел Министерства энергетики США во время первой администрации Трампа.

"Я не собираюсь устраивать что-то безумное – вроде покупки или аннексии Гренландии Соединенными Штатами. Мы просто стремимся к традиционному развитию частного бизнеса", – сказал Горн в комментарии агентству.

Гренландия, которая обладает значительными запасами полезных ископаемых на сотни миллиардов долларов, в настоящее время имеет горнодобывающий сектор, где доминируют австралийские, канадские и британские компании, в то время как участие США остается ограниченным.

Горн считает, что привлечение капитала и легитимное развитие частного сектора будут способствовать более широкому сотрудничеству с независимой Гренландией, которую будет поддерживать американский бизнес.

Делегация планирует посетить месторождение Танбриз – одно из крупнейших в мире по запасам редкоземельных элементов. По словам Горна, открытость Гренландии для иностранного бизнеса укрепит ее экономическую независимость и создаст жизнеспособную экономическую модель.

Кроме Гренландии, делегация также посетит Копенгаген – в начале и в конце своего путешествия.

Визит американцев состоится всего через несколько дней после символической поездки короля Дании Фредерика в Гренландию, которая должна была подчеркнуть единство острова со своей бывшей метрополией.

Администрация Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая в настоящее время входит в состав Дании на правах автономии. В частности, сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

В частности, 2 апреля премьер-министр Дании Фредериксен выступила с критикой резонансных заявлений Трампа о захвате Гренландии, находясь с визитом на острове.

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