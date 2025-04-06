СМИ: Германия впервые за годы уступила первенство в ЕС по количеству заявок на убежище

Германия впервые за много лет потеряла первое место в перечне стран ЕС, где искатели убежища пытаются получить право на проживание.

Как сообщает Welt am Sonntag, пишет "Европейская правда", об этом говорится в непубличном исследовании Еврокомиссии, оказавшемся в распоряжении журналистов.

Согласно документу, Германия за первые месяцы 2025 года потеряла первое место среди стран ЕС, где искатели убежища чаще всего пытаются оформить себе этот статус.

Теперь первую позицию занимает Франция – за первый квартал года там подали почти 41 тысячу заявок. На втором месте Испания с более 39 тысячами заявок, а Германия – на третьем месте с более 37 тысячами. По сравнению с этим же периодом 2024 года, количество поданных в Германии заявок сократилось на 41%.

Меньше всего заявок зарегистрировали в Венгрии и Словакии (22 и 37 соответственно).

Всего в ЕС за первый квартал года подали более 210 600 заявок на получение убежища.

Чаще всего искатели убежища являются гражданами Венесуэлы, Афганистана и Сирии. При этом, количество заявок от венесуэльцев выросло на 44%.

Пишут и о росте количества заявок от украинцев на 84% – но в публикации не уточняется, идет ли речь о статусе беженца или специальном статусе временной защиты (что является разными юридическими инструментами).

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Консерваторы из ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, которые ведут переговоры о формировании правительства, договорились о значительно более строгом подходе к миграции.

Соглашение между партиями является предвестником самой строгой миграционной политики Германии за последние десятилетия и было достигнуто на фоне роста популярности ультраправой "Альтернативы для Германии".

Напомним, в марте президент Польши подписал закон о приостановлении права на убежище, что является частью мер в попытке остановить нелегальную миграцию граждан третьих стран с территории Беларуси.

В Британии в 2024 году количество заявок на убежище достигло 20-летнего рекорда.