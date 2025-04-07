Радбез ООН збереться через російський удар по Кривому Рогу

Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН після того, як у результаті російського балістичного удару по Кривому Рогу минулого тижня загинули 20 людей.

Про це на Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

За його словами, Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, "щоб привернути увагу до російських злочинів".

"Обидва засідання відбудуться завтра (8 квітня. – Ред.) і сприятимуть просуванню мирних зусиль та притягненню винних до відповідальності", – додав Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що Україна вимагає рішучого засудження та рішучих дій міжнародного співтовариства.

"Росія повинна припинити терор проти українських дітей і цивільних, відповісти на пропозицію США про повне припинення вогню, яку Україна прийняла, і припинити війну", – підсумував він.

Нагадаємо, увечері 4 квітня РФ завдала балістичного удару по житловому кварталу Кривого Рогу, внаслідок чого загинули 20 осіб, серед яких 9 – діти. Ще понад сім десятків людей отримали поранення.

6 квітня західні посольства у Києві приєднались до загальнонаціональної жалоби за загиблими у Кривому Розі.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що подібними діями Росія немов насміхається над пропозиціями перемир’я.