Совбез ООН соберется из-за российского удара по Кривому Рогу

Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН после того, как в результате российского баллистического удара по Кривому Рогу на прошлой неделе погибли 20 человек.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

По его словам, Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, "чтобы привлечь внимание к российским преступлениям".

"Оба заседания состоятся завтра (8 апреля. – Ред.) и будут способствовать продвижению мирных усилий и привлечению виновных к ответственности", – добавил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украина требует решительного осуждения и решительных действий международного сообщества.

"Россия должна прекратить террор против украинских детей и гражданских, ответить на предложение США о полном прекращении огня, которое Украина приняла, и прекратить войну", – подытожил он.

Напомним, вечером 4 апреля РФ нанесла баллистический удар по жилому кварталу Кривого Рога, в результате чего погибли 20 человек, из них 9 – дети. Еще более семи десятков человек получили ранения.

6 апреля западные посольства в Киеве присоединились к общенациональному трауру по погибшим в Кривом Роге.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что подобными действиями Россия словно насмехается над предложениями перемирия.