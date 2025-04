В Угорщині тривають протести проти закону про заборону ЛГБТ-прайдів

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці столиці Угорщини у вівторок, 8 квітня, вже четвертий тиждень поспіль, протестуючи проти нового закону, який забороняє проведення заходів на підтримку ЛГБТК+ спільноти.

Про це написало агентство AP, передає "Європейська правда".

Щотижневі протести в Будапешті не зупиняються, і у вівторок, 8 квітня, демонстранти перекрили міст Ержебет через Дунай, вимагаючи скасувати заборону.

New massive demonstrations in Hungary have begun today against the country's Russian-backed government. The demonstrations will last for at least 24 hours.pic.twitter.com/QKgMCo5rgy