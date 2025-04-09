В Венгрии продолжаются протесты против закона о запрете ЛГБТ-прайдов

Тысячи протестующих вышли на улицы столицы Венгрии во вторник, 8 апреля, уже четвертую неделю подряд, протестуя против нового закона, который запрещает проведение мероприятий в поддержку ЛГБТК+ сообщества.

Об этом написало агентство AP, передает "Европейская правда".

Еженедельные протесты в Будапеште не останавливаются, и во вторник, 8 апреля, демонстранты перекрыли мост Эржебет через Дунай, требуя отменить запрет.

New massive demonstrations in Hungary have begun today against the country's Russian-backed government. The demonstrations will last for at least 24 hours.pic.twitter.com/QKgMCo5rgy – Foreign policy (@ForeignpolicyWB) April 8, 2025

Некоторые планировали остаться на мосту на ночь и сообщили, что готовятся заблокировать все пять центральных мостов через Дунай. Насилие не было зафиксировано.

Виктория Вайда, одна из протестующих, сказала, что время для поиска компромисса с правительством Орбана "прошло".

"Если мы не будем отстаивать права меньшинств и свои собственные основополагающие права, то кто это сделает, когда они придут за нами? Мы дошли до того момента, когда должны сказать: "Хватит!" – рассказала она.

Протесты прошли не только в Будапеште, где демонстранты игнорировали требования полиции разойтись с мостов и главных улиц, но и в восточном городе Мишкольц, где несколько сотен протестующих также выразили протест против закона.

Напомним, 18 марта венгерский парламент принял закон партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", который запрещает проведение прайда ЛГБТК+ сообществ и накладывает штрафы на организаторов и участников мероприятия. Это вызвало массовые протесты в Будапеште против ограничения права на собрания.

Такой закон всколыхнул население страны, начались массовые протесты. Поэтому 4 апреля Орбан заявил о намерении принять закон, который будет запрещать протестующим блокировать мосты.

Это не первый шаг венгерских властей по ограничению прав ЛГБТ. В частности, в 2021 году там запретили "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.