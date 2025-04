В Венгрии продолжаются протесты против закона о запрете ЛГБТ-прайдов

Тысячи протестующих вышли на улицы столицы Венгрии во вторник, 8 апреля, уже четвертую неделю подряд, протестуя против нового закона, который запрещает проведение мероприятий в поддержку ЛГБТК+ сообщества.

Об этом написало агентство AP, передает "Европейская правда".

Еженедельные протесты в Будапеште не останавливаются, и во вторник, 8 апреля, демонстранты перекрыли мост Эржебет через Дунай, требуя отменить запрет.

New massive demonstrations in Hungary have begun today against the country's Russian-backed government. The demonstrations will last for at least 24 hours.pic.twitter.com/QKgMCo5rgy