Укр Рус Eng

Укроборонпром розширює військово-технічне співробітництво із Данією

Новини — Середа, 9 квітня 2025, 10:05 — Уляна Кричковська

Команда Укроборонпрому провела робочу зустріч із данською делегацією, під час якої вони обговорили можливості державно-приватного партнерства у відповідних галузях.

Про це Укроборонпром повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

До складу данської делегації увійшли представники провідних оборонних компаній Данії на чолі з заступником директора Асоціації оборонної промисловості країни Мортеном Фліндтом.

Окрім можливості державно-приватного партнерства у відповідних галузях, команди також поспілкувалися щодо дослідження потенціалу для прямих інвестицій в українську промисловість.

Основний акцент під час зустрічі був зроблений на обміні технологіями, локалізацію та кооперацію виробництва та потенційні інвестиції у галузь.

"Данія вже зарекомендувала себе як надійний союзник у низці важливих оборонних проєктів. Спільна робота з європейськими приватними компаніями – це не лише про технології, а й про спільне бачення безпеки та стабільності регіону", – заявив генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк. 

Наприкінці березня інформували, що Данія надасть 130 млн євро гарантій для своїх компаній, які готові інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс.

Нещодавно "коаліція дронів", до якої також входить і Данія, виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Зброя ЗСУ
Реклама: