Укроборонпром розширює військово-технічне співробітництво із Данією

Команда Укроборонпрому провела робочу зустріч із данською делегацією, під час якої вони обговорили можливості державно-приватного партнерства у відповідних галузях.

Про це Укроборонпром повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

До складу данської делегації увійшли представники провідних оборонних компаній Данії на чолі з заступником директора Асоціації оборонної промисловості країни Мортеном Фліндтом.

Окрім можливості державно-приватного партнерства у відповідних галузях, команди також поспілкувалися щодо дослідження потенціалу для прямих інвестицій в українську промисловість.

Основний акцент під час зустрічі був зроблений на обміні технологіями, локалізацію та кооперацію виробництва та потенційні інвестиції у галузь.

"Данія вже зарекомендувала себе як надійний союзник у низці важливих оборонних проєктів. Спільна робота з європейськими приватними компаніями – це не лише про технології, а й про спільне бачення безпеки та стабільності регіону", – заявив генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.

Наприкінці березня інформували, що Данія надасть 130 млн євро гарантій для своїх компаній, які готові інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс.

Нещодавно "коаліція дронів", до якої також входить і Данія, виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.