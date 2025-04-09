Укроборонпром расширяет военно-техническое сотрудничество с Данией

Команда Укроборонпрома провела рабочую встречу с датской делегацией, во время которой они обсудили возможности государственно-частного партнерства в соответствующих отраслях.

Об этом Укроборонпром сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

В состав датской делегации вошли представители ведущих оборонных компаний Дании во главе с заместителем директора Ассоциации оборонной промышленности страны Мортеном Флиндтом.

Кроме возможности государственно-частного партнерства в соответствующих отраслях, команды также пообщались по исследованию потенциала для прямых инвестиций в украинскую промышленность.

Основной акцент во время встречи был сделан на обмене технологиями, локализацию и кооперацию производства и потенциальные инвестиции в отрасль.

"Дания уже зарекомендовала себя как надежный союзник в ряде важных оборонных проектов. Совместная работа с европейскими частными компаниями – это не только о технологиях, но и об общем видении безопасности и стабильности региона", – заявил генеральный директор Укроборонпрома Олег Гуляк.

В конце марта информировали, что Дания предоставит 130 млн евро гарантий для своих компаний, которые готовы инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Недавно "коалиция дронов", в которую также входит и Дания, выделила 20 млн евро из общего фонда для того, чтобы закупить разведывательные дроны (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.