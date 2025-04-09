Москва обурена затриманням в аеропорту Парижа співробітниці МЗС РФ

Росія висловила протест Франції у зв'язку із затриманням в аеропорту Парижа співробітниці МЗС РФ, яка прямувала в країну на заходи за лінією ЮНЕСКО.

Про це заявила офіційна представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

За словами Захарової, 6 квітня в аеропорту "Шарль-де-Голль" прикордонна служба Франції "без пояснення причин затримала співробітницю Міністерства закордонних справ Росії, члена офіційної делегації, вилучивши її телефон і комп'ютер".

Посольство Росії негайно направило в аеропорт консульського працівника, дипломату довелося "майже сім годин чекати на допуск до колеги, яка прибула до Франції у складі офіційної делегації", при тому, що візу раніше їй було видано, і претензій не висловлювалося, поскаржилась Захарова.

"Ми, безумовно, зажадали від французької сторони пояснень. Чесно кажучи, складно уявити, як вони будуть виправдовуватися. Російське посольство в Парижі направило в МЗС Франції ноту протесту. Під час бесіди в МЗС Росії висловили рішучий протест і керівництву посольства Франції в Москві", – заявила Захарова.

"Унаслідок вжитих демаршів нашій колезі зрештою дозволили в'їзд у країну, однак їй довелося добу провести в прикордонній зоні аеропорту. Залишати це без наслідків ми не маємо наміру", – додала вона.

Раніше премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтримала заяви президента країни Серджо Маттарелли, який порівняв Росію з нацистською Німеччиною і накликав цим гнів Москви.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, реагуючи на слова Маттарелли з деяким запізненням, назвала їх "блюзнірськими вигадками".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що більше не коментує заяви речниці російського МЗС Марії Захарової про його країну, бо вони не стосуються дипломатії.