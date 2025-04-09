Москва возмущена задержанием в аэропорту Парижа сотрудницы МИД РФ

Россия выразила протест Франции в связи с задержанием в аэропорту Парижа сотрудницы МИД РФ, которая направлялась в страну на мероприятия по линии ЮНЕСКО.

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

По словам Захаровой, 6 апреля в аэропорту "Шарль-де-Голль" пограничная служба Франции "без объяснения причин задержала сотрудницу Министерства иностранных дел России, члена официальной делегации, изъяв ее телефон и компьютер".

Посольство России немедленно направило в аэропорт консульского работника, дипломату пришлось "почти семь часов ждать допуска к коллеге, прибывшей во Францию в составе официальной делегации", при том, что виза ранее ей была выдана, и претензий не высказывалось, пожаловалась Захарова.

"Мы, безусловно, потребовали от французской стороны объяснений. Честно говоря, сложно представить, как они будут оправдываться. Российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту протеста. Во время беседы в МИД России выразили решительный протест и руководству посольства Франции в Москве", – заявила Захарова.

"В результате предпринятых демаршей нашей коллеге в конце концов разрешили въезд в страну, однако ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта. Оставлять это без последствий мы не намерены", – добавила она.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала заявления президента страны Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с нацистской Германией и навлек этим гнев Москвы.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, реагируя на слова Маттареллы с некоторым опозданием, назвала их "кощунственными выдумками".

Напомним, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что больше не комментирует заявления пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой о его стране, потому что они не относятся к дипломатии.