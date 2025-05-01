Politico дізналось, як Франція і Британія довго переконують Трампа щодо України й РФ

Лідери Британії та Франції вже довгий час намагаються переконати Дональда Трампа у тому, що правителю РФ не можна довіряти.

Про це йдеться у матеріалі Politico, пише "Європейська правда".

Прем’єр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон зосереджено працювали над тим, щоб змінити ставлення президента США до Володимира Зеленського після публічної сварки у Білому домі, а також переконати його, що правителю Росії Владіміру Путіну не можна довіряти і той намагатиметься дурити його.

Як пише видання, випад Трампа на адресу Путіна після спілкування із Зеленським у Ватикані дав натяк дипломатам у Лондоні й Парижі, що їхні зусилля протягом останніх трьох місяців почали давати результат.

За словами одного з колишніх послів Британії, що коментував анонімно, Зеленський у цій розмові "явно вплинув на думку Трампа", а Британія і Франція постійно наголошували Трампу, що Путін демонструє неповагу до нього, продовжуючи бойові дії.

Цей аргумент особливо підкреслювали, оскільки Трамп переймається, що "люди продовжують гинути".

У середу міністр закордонних справ Британії Девід Леммі розкрив, що спілкувався з держсекретарем Марком Рубіо вже 13 разів, а Кір Стармер говорив з Трампом "майже стільки ж".

Як зазначають, крім них, у спробах вплинути на США вагому роль відіграли також британський радник з нацбезпеки Джонатан Павелл і міністр оборони Джон Гілі, як і американський посол у Британії Марк Бернетт.

Посадовець із Франції, що також коментував анонімно, після зустрічі Зеленського й Трампа у Ватикані висловив думку, що "на цей момент Трамп зрозумів", що Путіну не можна довіряти.

"Це те, що постійно повторює президент [Макрон] і намагається донести до Трампа. Зараз це наша стратегія", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.

ЗМІ також переповіли деталі зустрічі президентів України та США.