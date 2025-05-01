Politico узнало, как Франция и Британия долго убеждают Трампа относительно Украины и РФ

Лидеры Великобритании и Франции уже долгое время пытаются убедить Дональда Трампа в том, что правителю РФ нельзя доверять.

Об этом говорится в материале Politico, пишет "Европейская правда".

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон сосредоточенно работали над тем, чтобы изменить отношение президента США к Владимиру Зеленскому после публичной ссоры в Белом доме, а также убедить его, что правителю России Владимиру Путину нельзя доверять и тот будет пытаться обмануть его.

Как пишет издание, выпад Трампа в адрес Путина после общения с Зеленским в Ватикане дал понять дипломатам в Лондоне и Париже, что их усилия в течение последних трех месяцев начали приносить результат.

По словам одного из бывших послов Великобритании, который прокомментировал анонимно, Зеленский в этом разговоре "явно повлиял на мнение Трампа", а Великобритания и Франция постоянно подчеркивали Трампу, что Путин демонстрирует неуважение к нему, продолжая боевые действия.

Этот аргумент особенно подчеркивали, поскольку Трамп обеспокоен тем, что "люди продолжают гибнуть".

В среду министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми раскрыл, что общался с госсекретарем Марком Рубио уже 13 раз, а Кир Стармер говорил с Трампом "почти столько же".

Как отмечают, кроме них, в попытках повлиять на США весомую роль сыграли также британский советник по нацбезопасности Джонатан Павелл и министр обороны Джон Гилли, как и американский посол в Великобритании Марк Бернетт.

Чиновник из Франции, который также прокомментировал анонимно, после встречи Зеленского и Трампа в Ватикане высказал мнение, что "на данный момент Трамп понял", что Путину нельзя доверять.

"Это то, что постоянно повторяет президент [Макрон] и пытается донести до Трампа. Сейчас это наша стратегия", – отметил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что его встреча с Трампом имеет потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.

СМИ также пересказали детали встречи президентов Украины и США.