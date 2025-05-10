ЕС официально поддержал призыв к 30-дневному прекращению огня в Украине

Европейский Союз присоединился к призыву США о введении в Украине полного прекращения огня, по крайней мере, на 30 дней, что может стать первым шагом к мирным переговорам по достижению мира.

Об этом говорится в заявлении от имени всего Европейского Союза, полный текст которого опубликован на сайте Европейского совета, передает "Европейская правда".

В заявлении подчеркнуто, что ЕС остается непоколебимым в своем стремлении к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине.

"Мы присоединяемся к Украине и международным партнерам, в частности Соединенным Штатам, с призывом к полному и безоговорочному прекращению огня на срок не менее 30 дней", – заявили там.

В заявлении подчеркнули, что эта пауза в боевых действиях может стать важным шагом на пути к уменьшению страданий гражданского населения и создать пространство для содержательных переговоров о настоящем мире.

"Как и в прошлом, именно Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира", – добавили в заявлении.

Ее поддержали другие участники, не являющиеся членами ЕС, на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС во Львове 9 мая: Молдова, Северная Македония, Норвегия, Украина и Великобритания.

Президент США Дональд Трамп после разговора со своим украинским визави Владимиром Зеленским 8 мая заявил, что в лучшем варианте хотел бы 30-дневного безусловного перемирия.

Недавно Reuters писало, что Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками работают над предложением об объявлении 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной.

Агентство утверждало, что предложение о 30-дневном прекращении огня еще не было одобрено и будет проработано в течение выходных на саммите "коалиции решительных", который состоится в Украине.