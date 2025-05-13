В Германии запретили ключевую группу "рейхсбюргеров"

В Германии объявили запрещенной ультраправую группу "Королевство Германия", у ее ключевых участников проходят обыски.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Федеральный министр внутренних дел 13 мая объявил запрещенной ультраправую группу "Королевство Германия", которую называют ключевой среди объединений "рейхсбюргеров", которые не признают законным современное немецкое государство. Под запрет попали и несколько более мелких организаций.

Министр обосновал решение тем, что их деятельность направлена против конституционного строя.

По данным Spiegel, лидер группы Петер Фицек уже задержан по распоряжению прокуратуры, а в домах ключевых членов проходят обыски. В операции, которая продолжается с раннего утра в нескольких федеральных землях, участвуют сотни правоохранителей.

Лидера группы и еще троих подозревают в создании преступной группировки.

Группа "Королевство Германия" была основана Фицеком в 2012 году в земле Саксония-Анхальт и имеет до 6 тысяч последователей. Ее называют крупнейшей группой "рейхсбюргеров" – ультраправого движения, последователи которого отрицают легитимность современной Германии.

59-летний Фицек поощряет обращение к нему как "король Петер І" и устраивал "коронацию". Представители группы неоднократно появлялись на различных семинарах и пытались покупать недвижимость и землю для группы. В частности, в 2022 году "рейхсбюргерам" удалось купить замок в Саксонии, а в 2023 году – неиспользуемый отель и большой частный дом. Группа также создала свой собственный "банк" – что закончилось рейдом с изъятием документов, наличных и золотых слитков. Фицек после того заявил, что немецкие власти "действуют как мафия" и это "акт войны против другого субъекта международного права".

В начале года МВД Германии выдало ордера на арест 189 подозреваемых, которых считают членами ультраправых группировок, не признающих современное немецкое государство.

В Германии продолжаются многочисленные судебные процессы, связанные с группой "рейхсбюргеров", которых обвиняют в заговоре с целью насильственного свержения правительства.

Самым известным обвиняемым является Генрих XIII князь Ройс – потомок немецкого дворянства. Группу обвиняют в заговоре с целью поставить его во главе будущего государства.