В правящей партии Германии сомневаются, что Путин приедет к Зеленскому в Стамбул

Депутат немецкого Бундестага, эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС) Юрген Гардт не ожидает, что в четверг в Стамбуле состоятся прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Гардта приводит n-tv.

Депутат разделяет мнение, что "Путин сам не появится" на переговоры в Стамбул.

Однако в целом, по его словам, развитие событий в развязанной РФ войне против Украины происходит в правильном направлении.

Совместное появление европейских глав государств и правительств в Киеве в субботу создало "новый импульс", из которого "можно черпать силу", сказал Гардт.

Он убежден, что Путин был удивлен этим шагом.

Напомним, что накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что готов принять переговоры Украины с РФ, – а хозяин Кремля Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

В свою очередь Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле, а после того американский президент заявил, что не исключает визита в Турцию 15 мая.

Однако, по данным СМИ, европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи Зеленского с Путиным в Турции, прежде чем давить на США с целью объявления новых санкций.