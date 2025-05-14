В Швеции освободили из-под стражи задержанного за шпионаж

Шведские власти освободили из-под стражи человека, задержанного в воскресенье, 11 мая, по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщила в среду, 14 мая, прокуратура страны, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Прокурор Пер Линдквист заявил, что больше нет оснований для содержания задержанного под стражей.

По его словам, расследование еще продолжается.

Во вторник, 13 мая, государственный вещатель SVT со ссылкой на анонимные источники сообщил, что был задержан шведский дипломат по подозрению в шпионаже.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Швеции неоднократно возбуждались дела по подозрению в шпионаже, в том числе и в пользу России.

Параллельно в Швеции обсуждают изменения в конституцию, чтобы иметь возможность отбирать паспорта у людей, которые представляют угрозу для государства.