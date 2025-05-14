Премьер Канады раскритиковал приглашение Трампа в Британию с государственным визитом

Премьер-министр Канады Марк Карни раскритиковал Великобританию за приглашение президента США Дональда Трампа посетить страну со вторым государственным визитом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Карни сказал в интервью Sky News.

Карни спросили о решении британского премьера Кира Стармера пригласить Трампа с беспрецедентным вторым государственным визитом в Лондон. Он сказал, что это приглашение "противоречит четким сигналам", которые канадское правительство пыталось послать Белому дому в ответ на угрозы суверенитету Канады.

"Честно говоря, я думаю, что они (канадцы) не были впечатлены этим жестом... учитывая обстоятельства. Это было в то время, когда мы довольно четко высказывались по вопросам суверенитета", – сказал Карни в интервью.

С момента вступления в должность в январе Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Это вызвало возмущение канадцев и заставило Британию пытаться балансировать между двумя североамериканскими странами.

Британский король Чарльз также является главой Канады, бывшей британской колонии. В последние месяцы монарх сделал ряд символических жестов, надев канадские медали, посадив клен и назвав себя королем Канады.

Карни сказал, что в конце этого месяца запланирован визит Чарльза в Канаду. Король должен открыть сессию парламента в конце этого месяца, что будет "четким сигналом суверенитета". Это впервые за почти 50 лет британский монарх выполняет эту функцию, и, по словам Карни, это "не случайно".

Трамп, чья мать родилась в Великобритании и который неоднократно выражал уважение к британской королевской семье, заключил в этом месяце ограниченное двустороннее торговое соглашение с Лондоном.

На вопрос о критике Карни, британский министр Пэт Макфадден сказал Sky News, что каждая страна должна сама решать, как строить отношения с другими странами.

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