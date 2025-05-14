Мерц заявил, что Бундесвер должен стать сильнейшей армией Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкий Бундесвер получит столько средств, сколько нужно, чтобы стать сильнейшей армией Европы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в своей речи в парламенте в среду, его цитирует Spiegel.

Мерц пообещал, что Германия будет принимать меры для возрождения европейской идеи свободы и мира, чтобы Европа соответствовала своим амбициям и значению в мире.

Он отметил, что страна будет постоянно развивать свою обороноспособность и готовность к обороне.

"Мы хотим иметь возможность защищаться, чтобы не быть вынужденными защищаться", – сказал немецкий канцлер.

Он пообещал, что Бундесвер получит все необходимые средства, чтобы "стать сильнейшей армией Европы в конвенционном смысле".

Глава немецкого правительства поблагодарил солдат Бундесвера и указал на потребность вооруженных сил в персонале, пообещав создать "новую, привлекательную добровольную военную службу".

Как сообщалось, министр обороны Германии Борис Писториус хочет запустить обновленную военную службу уже в этом году.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер хочет привлечь еще 100 тысяч резервистов.