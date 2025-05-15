СМИ: Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Украиной и РФ

Американский президент Дональд Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Украиной и Россией после того, как глава Кремля Владимир Путин объявил состав делегации.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на трех информированных собеседников, передает "Европейская правда".

14 мая Путин утвердил состав представителей России для участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая, в который сам не вошел.

Как утверждают собеседники, после такого решения Кремля Трамп также не поедет в Турцию, хотя ранее заявлял, что "размышляет" о визите в Турцию, если туда поедет и Путин.

Вместо этого, по словам трех собеседников, в Стамбул отправятся его старшие советники Стив Уиткофф и Кит Келлог. В то же время сам Уиткофф ранее утверждал, что отправится в Стамбул с госсекретарем США Марком Рубио.

Отметим, украинский президент Владимир Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в Стамбуле.

А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется от переговоров в Турции – это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.