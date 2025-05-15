Фицо собрал правительство в городе, где ровно год назад его чуть не убили

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг провел заседание правительства под усиленной охраной в городе Гандлова, где ровно год назад на него было совершено покушение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выездное заседание словацкого правительства в Гандлове прошло в условиях усиленных мер безопасности: на крышах находились снайперы, а центральную площадь города огородили, установив металлодетекторы.

На брифинге после заседания Фицо набросился на оппозицию, в очередной раз возложив на нее ответственность за прошлогоднее покушение, а также намекнув на подготовку еще одного покушения на неназванного чиновника.

"Страна находится в ужасном состоянии, если брать во внимание ненависть, которую мы слышим от оппозиции в течение всего дня. Мы в шаге от новой трагедии, и если она произойдет, жертвой станет представитель правящей коалиции", – сказал он.

В мае 2024 года Фицо получил серьезные огнестрельные ранения в живот во время выездного заседания правительства, но выжил и вернулся к работе через несколько месяцев.

По обвинениям в покушении на премьера Словакии был арестован 71-летний Юрай Цинтула. Он объяснил свой поступок тем, что не согласен с политикой Фицо.

Суд над Цинтулой, которому инкриминируют терроризм, должен начаться 8 июля. Фицо и словацкие власти называли стрелка "активистом" оппозиции, что та отвергает.