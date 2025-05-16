У Лондоні судять українця за спроби підпалити майно прем’єра Британії

У п'ятницю, 16 травня, в лондонському суді з'явився українець, якого звинувачують у підпалі після розслідування серії пожеж, пов'язаних з прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

21-річний Роман Лавринович з'явився у Вестмінстерському магістратському суді у п’ятницю, 16 травня, де йому пред'явлено три звинувачення в підпалі з наміром заподіяти шкоду життю людей.

Він підтвердив своє ім'я та адресу через перекладача. Його залишили під вартою до наступного слухання в лондонському суді, яке відбудеться 6 червня.

Ідеться про підпал автомобіля, який раніше належав Стармеру, а також дві спроби підпалу будинку, що його премʼєр Британії здає в оренду. Романа Лавриновича заарештували 13 травня.

Сам Стармер заявив, що підпали об'єктів, пов'язаних із ним, є "нападом на всіх нас, на демократію і цінності, які ми відстоюємо".