В Лондоне судят украинца за попытки поджечь имущество премьера Великобритании

В пятницу, 16 мая, в лондонский суд явился украинец, которого обвиняют в поджоге после расследования серии пожаров, связанных с премьер-министром Киром Стармером.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

21-летний Роман Лавринович предстал перед Вестминстерским магистратским судом в пятницу, 16 мая, где ему предъявлено три обвинения в поджоге с намерением причинить вред жизни людей.

Он подтвердил свое имя и адрес через переводчика. Его оставили под стражей до следующего слушания в лондонском суде, которое состоится 6 июня.

Речь идет о поджоге автомобиля, который ранее принадлежал Стармеру, а также о двух попытках поджога дома, который премьер-министр Великобритании сдает в аренду. Романа Лавриновича арестовали 13 мая.

Сам Стармер заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, являются "нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".