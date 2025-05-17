Зеленский все же будет на инаугурационной мессе Папы Льва в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на первой инаугурационной мессе Папы Римского Льва в воскресенье, 18 мая.
Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Ватикане.
В Ватикане отметили, что Зеленский будет среди лидеров, которые будут присутствовать на инаугурационной мессе Папы Римского Льва в воскресенье.
Ранее Офисе президента говорили, что его участие планируется, но остается под вопросом из-за неопределенности с тем, как будут разворачиваться переговоры с РФ.
Владимир Зеленский также говорил, что, вероятно, в этот же день состоится первая встреча с Папой Римским Львом.
В Ватикан также уже прибыл госсекретарь США Марко Рубио.
Напомним, 12 мая Зеленский и Папа Лев провели первый телефонный разговор.
В своем первом воскресном полуденном благословении как понтифик Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине.