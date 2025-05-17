Зеленский все же будет на инаугурационной мессе Папы Льва в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на первой инаугурационной мессе Папы Римского Льва в воскресенье, 18 мая.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Ватикане.

В Ватикане отметили, что Зеленский будет среди лидеров, которые будут присутствовать на инаугурационной мессе Папы Римского Льва в воскресенье.

Ранее Офисе президента говорили, что его участие планируется, но остается под вопросом из-за неопределенности с тем, как будут разворачиваться переговоры с РФ.

Владимир Зеленский также говорил, что, вероятно, в этот же день состоится первая встреча с Папой Римским Львом.

В Ватикан также уже прибыл госсекретарь США Марко Рубио.

Напомним, 12 мая Зеленский и Папа Лев провели первый телефонный разговор.

В своем первом воскресном полуденном благословении как понтифик Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине.