Збій порушив роботу другого за величиною аеропорту Франції другий день поспіль

У понеділок в аеропорту Париж-Орлі було порушено авіасполучення, хоча ситуація покращилася через день після того, як збій системи управління повітряним рухом спричинив скасування та затримку сотень рейсів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У неділю в другій половині дня французький регулятор цивільної авіації (DGAC) попросив авіакомпанії скоротити кількість рейсів у понеділок на 15% – порівняно з вимогою про скорочення на 40% у неділю.

"Ситуація покращується", – йдеться в заяві DGAC, в якій також додається, що "незважаючи на ці запобіжні заходи, очікуються затримки".

DGAC не надало детальної інформації про причини збою.

Аеропорт Париж-Орлі є другим за обсягом за пасажиропотоком у Франції. У 2024 році ним скористались понад 33 мільйони пасажирів.

На початку травня повідомлялось, що літаку польської авіакомпанії LOT, який виконував рейс з Баку до Варшави, довелось екстрено сісти в аеропорту столиці Азербайджану одразу після зльоту.

А днями у другому за величиною аеропорту Брюсселя Шарлеруа довелось зупиняти роботу через повідомлення про бомбу.