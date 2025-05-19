Сбой нарушил работу второго по величине аэропорта Франции второй день подряд

В понедельник в аэропорту Париж-Орли было нарушено авиасообщение, хотя ситуация улучшилась через день после того, как сбой системы управления воздушным движением вызвал отмену и задержку сотен рейсов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В воскресенье во второй половине дня французский регулятор гражданской авиации (DGAC) попросил авиакомпании сократить количество рейсов в понедельник на 15% – по сравнению с требованием о сокращении на 40% в воскресенье.

"Ситуация улучшается", – говорится в заявлении DGAC, в котором также добавляется, что "несмотря на эти меры предосторожности, ожидаются задержки".

DGAC не предоставило детальной информации о причинах сбоя.

Аэропорт Париж-Орли является вторым по объему по пассажиропотоку во Франции. В 2024 году им воспользовались более 33 миллионов пассажиров.

В начале мая сообщалось, что самолету польской авиакомпании LOT, который выполнял рейс из Баку в Варшаву, пришлось экстренно сесть в аэропорту столицы Азербайджана сразу после взлета.

А на днях во втором по величине аэропорту Брюсселя Шарлеруа пришлось останавливать работу из-за сообщения о бомбе.