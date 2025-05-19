Парламент Косова з 18-ї спроби не зміг розпочати роботу

Законодавча асамблея частково визнаного Косова в понеділок провалила вісімнадцяту за рахунком спробу ухвалити необхідні рішення для початку повноцінної роботи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

На засіданні в понеділок депутати Косова вдесяте відхилили пропозицію створити комісію, яка б контролювала таємне голосування за нового спікера парламенту.

Цю пропозицію висунув Рух "Самовизначення" чинного глави косовського уряду Альбіна Курті, намагаючись подолати глухий кут, який виник через нездатність парламенту обрати постійного спікера.

Але опозиційні партії Косова назвали обрання спікера шляхом таємного голосування неконституційним і звернулись до Конституційного суду країни.

Вони закидають Курті узурпацію влади, стверджуючи, що нинішній уряд у статусі виконувача обовʼязків незаконно використовує державні ресурси. Не допомогла також пропозиція глави уряду Косова до однієї з опозиційних партій створити коаліцію, яка була відкинута.

Обрання нового спікера та пʼяти його заступників є обовʼязковим кроком для того, аби Асамблея Косова могла проголосувати за новий уряд. Доки цього не відбувається, тривають установчі сесії, які збираються що два дні.

Нинішня політична криза є безпрецедентною для Косова з часів проголошення ним незалежності у 2008 році.

У Європейському Союзі раніше закликали Приштину подолати розбіжності.