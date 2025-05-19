Парламент Косово с 18-й попытки не смог начать работу

Законодательная ассамблея частично признанного Косово в понедельник провалила восемнадцатую по счету попытку принять необходимые решения для начала полноценной работы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба "Радио Свобода".

На заседании в понедельник депутаты Косово в десятый раз отклонили предложение создать комиссию, которая бы контролировала тайное голосование за нового спикера парламента.

Это предложение выдвинул Движение "Самоопределение" действующего главы косовского правительства Альбина Курти, пытаясь преодолеть тупик, возникший из-за неспособности парламента избрать постоянного спикера.

Но оппозиционные партии Косово назвали избрание спикера путем тайного голосования неконституционным и обратились в Конституционный суд страны.

Они обвиняют Курти в узурпации власти, утверждая, что нынешнее правительство в статусе исполняющего обязанности незаконно использует государственные ресурсы. Не помогло также предложение главы правительства Косово к одной из оппозиционных партий создать коалицию, которое было отвергнуто.

Избрание нового спикера и пяти его заместителей является обязательным шагом для того, чтобы Ассамблея Косово могла проголосовать за новое правительство. Пока этого не происходит, продолжаются учредительные сессии, которые собираются каждые два дня.

Нынешний политический кризис является беспрецедентным для Косово со времени провозглашения им независимости в 2008 году.

В Европейском Союзе ранее призвали Приштину преодолеть разногласия.