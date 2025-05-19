На острове в Греции объявили чрезвычайное положение из-за землетрясений

Муниципалитет Мантуди-Лимни-Агия Анна на севере греческого острова Эвбея объявил чрезвычайное положение после серии землетрясений, произошедших в регионе в течение последних 24 часов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В качестве меры предосторожности все местные школы останутся закрытыми во вторник.

По сообщениям, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (DAEFK) признало три дома непригодными для проживания и рекомендовало их снос. Пострадавшие семьи будут временно размещены в гостевом доме местного метрополии в Прокопе.

Ранее мэр Мантуди-Лимни-Агия Анна, Георгиос Цапурниотис, сообщил государственной телерадиокомпании ERT, что предварительные осмотры выявили повреждения более 50 домов, а также нескольких муниципальных зданий и школ.

Как сообщалось, один из толчков 19 мая почувствовали и в Афинах.

Напомним, 13 мая в районе итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4, которое стало частью серии "сильных" подземных толчков, вызвавших панику, но не приведших к разрушениям.

Перед тем в Стамбуле зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. За ним последовала череда афтершоков силой от 4 до 5 баллов.