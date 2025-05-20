Глава МЗС Польщі: коли Трамп визнає, що Путін грається з ним – будуть сильні санкції

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що коли президент США Дональд Трамп визнає, що ватажок РФ грається з ним у "кішки-мишки", буде введений у дію жорсткий пакет санкцій.

Про це він сказав після засідання Ради ЄС у справах оборони та у закордонних справах у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Міністра запитали щодо рішучості ЄС запроваджувати нові санкції проти Росії.

"Я вважаю, що якщо президент Трамп нарешті визнає, що Владімір Путін грає в "кішки-мишки" і тягне час замість того, щоб забезпечити реальне припинення вогню, тоді дуже жорсткий пакет сенатора Ліндсі Грема може бути запущений. І якщо це станеться, відповідь ЄС буде не гірша", – сказав Сікорський.

Сікорський, відповідаючи на запитання журналіста про заяву Білого дому щодо можливого "припинення підтримки українців під час цієї війни", заявив, що "не розуміє цього таким чином".

"Це ознака нетерпіння США і можливість відмови від посередницьких спроб. Натомість Україна продовжує боротися, має підтримку Європи та США. На тлі цього майже 80 американських сенаторів підписалися під пакетом дуже жорстких санкцій", – сказав він.

Глава МЗС Польщі також заявив, що "реакція Європи має бути виражена мовою, яку зрозуміє Владімір Путін, а він розуміє тільки мову найжорсткішої сили і фінансів".

"Те, що ми можемо зробити відразу, – це інвестувати в українську оборонну промисловість, яка має невикористані можливості, наприклад, для виробництва дронів. Це в основному війна дронів. Ми можемо допомогти не тільки Україні, але й собі. Це можливості, які має мати кожна поважаюча себе армія", – додав він.

Рада ЄС 20 травня затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України, та окремі санкції за за використання хімічної зброї проти України.

Також Рада ЄС ввела обмежувальні заходи щодо 28 осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини, репресії проти демократичної опозиції та діяльність, що серйозно підриває верховенство права в Росії.