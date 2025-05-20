Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что когда президент США Дональд Трамп признает, что главарь РФ играет с ним в "кошки-мышки", будет введен в действие жесткий пакет санкций.

Об этом он сказал после заседания Совета ЕС по делам обороны и по иностранным делам в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Министра спросили о решимости ЕС вводить новые санкции против России.

"Я считаю, что если президент Трамп наконец признает, что Владимир Путин играет в "кошки-мышки" и тянет время вместо того, чтобы обеспечить реальное прекращение огня, тогда очень жесткий пакет сенатора Линдси Грэма может быть запущен. И если это произойдет, ответ ЕС будет не хуже", – сказал Сикорский.

Сикорский, отвечая на вопрос журналиста о заявлении Белого дома относительно возможного "прекращения поддержки украинцев во время этой войны", заявил, что "не понимает этого таким образом".

"Это признак нетерпения США и возможность отказа от посреднических попыток. Зато Украина продолжает бороться, имеет поддержку Европы и США. На фоне этого почти 80 американских сенаторов подписались под пакетом очень жестких санкций", – сказал он.

Глава МИД Польши также заявил, что "реакция Европы должна быть выражена на языке, который поймет Владимир Путин, а он понимает только язык жесткой силы и финансов".

"То, что мы можем сделать сразу, – это инвестировать в украинскую оборонную промышленность, которая имеет неиспользованные возможности, например, для производства дронов. Это в основном война дронов. Мы можем помочь не только Украине, но и себе. Это возможности, которые должна иметь каждая уважающая себя армия", – добавил он.

Совет ЕС 20 мая утвердил 17-йпакет санкций ЕС против России за войну против Украины, и отдельные санкции за за использование химического оружия против Украины.

Также Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении 28 лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, репрессии против демократической оппозиции и деятельность, которая серьезно подрывает верховенство права в России.