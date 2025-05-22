Литовська розвідка вимагає криміналізувати підривну діяльність у країні

Директор литовського Департаменту державної безпеки (VSD) Ремігіюс Брідікіс закликав політиків повернутися до пропозиції, вперше висунутої литовською розвідкою майже десять років тому, про криміналізацію підривної діяльності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Брідікіс наполягає на перегляді законодавчої бази на тлі нових загроз з боку ворожих держав і ускладнення їх методів.

"Ці нові загрози, зростаюча напруженість і цілі ворожих держав нікуди не зникають – вони стають все більш складними. Основна думка, яку ми тоді висловили, полягала в тому, що [...] ми повинні шукати шляхи криміналізації підривної діяльності", – сказав він.

За словами керівника розвідки, підривна діяльність може включати поширення дезінформації, організацію диверсій та допомогу ворожій державі в діях проти Литви.

Ідею криміналізації підривної діяльності вперше публічно озвучив Даріус Яунішкіс, тодішній директор VSD, у 2016 році.

В останні роки литовські та інші західні відомства спостерігали зростання російської диверсійної активності.

Брідікіс не став коментувати інцидент довкола Едуардаса Вайткуса, колишнього кандидата в президенти Литви, який нещодавно відвідав Білорусь, але заявив, що "Росія і Білорусь використовували і будуть використовувати осіб, які виступають проти Литви і демократичних цінностей, які вона відстоює".

У Білорусі Вайткус заявив, що президент Гітанас Науседа був обраний незаконно, і звинуватив Литву в тому, що вона перебуває на шляху до знищення литовської нації і державності.

Після цієї поїздки поліція розпочала досудове розслідування за підозрою в наданні допомоги іноземній державі в діях, спрямованих проти Литви.

Нагадаємо, раніше заступник міністра фінансів Литви Валентин Гаврилов, якого критикували за його проросійську позицію, оголосив, що йде у відставку зі своєї посади.

Перед тим радіо LRT повідомило, що у Гаврилова був акаунт в російській соціальній мережі "ВКонтакте", де він ділився плейлистом, що вихваляє Радянський Союз.