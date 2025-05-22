Литовская разведка требует криминализировать подрывную деятельность в стране

Директор литовского Департамента государственной безопасности (VSD) Ремигиюс Бридикис призвал политиков вернуться к предложению, впервые выдвинутому литовской разведкой почти десять лет назад, о криминализации подрывной деятельности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Бридикис настаивает на пересмотре законодательной базы на фоне новых угроз со стороны враждебных государств и усложнения их методов.

"Эти новые угрозы, растущая напряженность и цели враждебных государств никуда не исчезают – они становятся все более сложными. Основная мысль, которую мы тогда высказали, заключалась в том, что [...] мы должны искать пути криминализации подрывной деятельности", – сказал он.

По словам руководителя разведки, подрывная деятельность может включать распространение дезинформации, организацию саботажа и помощь враждебному государству в действиях против Литвы.

Идею криминализации подрывной деятельности впервые публично озвучил Дариус Яунишкис, тогдашний директор VSD, в 2016 году.

В последние годы литовские и другие западные ведомства наблюдали рост российской диверсионной активности.

Бридикис не стал комментировать инцидент вокруг Эдуардаса Вайткуса, бывшего кандидата в президенты Литвы, который недавно посетил Беларусь, но заявил, что "Россия и Беларусь использовали и будут использовать лиц, выступающих против Литвы и демократических ценностей, которые она отстаивает".

В Беларуси Вайткус заявил, что президент Гитанас Науседа был избран незаконно, и обвинил Литву в том, что она находится на пути к уничтожению литовской нации и государственности.

После этой поездки полиция начала досудебное расследование по подозрению в оказании помощи иностранному государству в действиях, направленных против Литвы.

Напомним, ранее заместитель министра финансов Литвы Валентин Гаврилов, которого критиковали за его пророссийскую позицию, объявил, что уходит в отставку со своей должности.

Перед тем радио LRT сообщило, что у Гаврилова был аккаунт в российской социальной сети "ВКонтакте", где он делился плейлистом, восхваляющим Советский Союз.