Сибіга обговорив з новою главою МЗС Канади санкційний тиск на Росію

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що у четвер провів телефонну розмову з новопризначеною главою зовнішньополітичного відомства Канади Анітою Ананд.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сибіга написав на Х.

За словами глави МЗС України, його розмова з канадською візаві стосувалась насамперед "дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і всеосяжного миру для України".

"Ми обговорили необхідність додаткового тиску і санкцій проти Росії, яка продовжує відкидати припинення вогню і гальмувати мирний процес", – зазначив він.

Сибіга також перелічив можливі заходи тиску на РФ – від обмежень російського енергетичного сектору до запровадження додаткових санкцій проти банківської системи Росії, включно з центральним банком.

Крім того, міністр запросив Ананд відвідати Україну з візитом "у зручний для неї час".

Аніту Ананд призначили міністеркою закордонних справ Канади в уряді Марка Карні 13 травня. До цього вона очолювала Міністерство оборони.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський провів в італійському Римі свою першу зустріч з новим прем’єр-міністром Канади Карні.