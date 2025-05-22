Сибига обсудил с новой главой МИД Канады санкционное давление на Россию

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в четверг провел телефонный разговор с новоназначенной главой внешнеполитического ведомства Канады Анитой Ананд.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Сибига написал на Х.

По словам главы МИД Украины, его разговор с канадской коллегой касался прежде всего "дипломатических усилий, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины".

"Мы обсудили необходимость дополнительного давления и санкций против России, которая продолжает отвергать прекращение огня и тормозить мирный процесс", – отметил он.

Сибига также перечислил возможные меры давления на РФ – от ограничений российского энергетического сектора до введения дополнительных санкций против банковской системы России, включая центральный банк.

Кроме того, министр пригласил Ананд посетить Украину с визитом "в удобное для нее время".

Анита Ананд назначена министром иностранных дел Канады в правительстве Марка Карни 13 мая. До этого она возглавляла Министерство обороны.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел в итальянском Риме свою первую встречу с новым премьер-министром Канады Карни.