СМИ: РФ не хочет проводить переговоры с Украиной в Ватикане

Лидеры США и Европы возлагают надежды на Ватикан как новую площадку для переговоров Украины и России, однако Кремль не очень заинтересован в этом и хочет продолжать переговоры в Стамбуле.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Как известно, Папа Римский Лев XIV предложил предоставить Ватикан как место для переговоров между Украиной и Россией.

По словам собеседников агентства, российские чиновники пока не планируют поездку главы Кремля Владимира Путина в Ватикан или куда-либо еще для переговоров.

Вместо этого они сосредоточены на техническом уровне переговоров, которые начались на прошлой неделе в Стамбуле. Ожидается, что эти переговоры продолжатся именно там, отметил один из собеседников.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам в четверг, 22 мая, что пока "нет никаких договоренностей" о проведении следующего раунда переговоров в Ватикане.

Впрочем, европейские чиновники отмечают, что продолжаются обсуждения возможности участия Ватикана как потенциального хозяина или посредника в переговорах.

По словам собеседников, переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя все зависит от готовности России принять в них участие.

Также собеседники, с которыми пообщалось агентство, утверждают, что российская церковь выступает против участия Ватикана в мирных переговорах, считая его "историческим соперником в Украине", который не осудил закрытие церквей, лояльных к Москве.

Они также отметили, что чиновники США поддерживают связь с украинцами, чтобы обеспечить проведение переговоров. Они сигнализируют российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече таких сторонников жесткой линии, как помощника Путина Владимира Мединского, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле.

Глава Министертсва иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, также поставил под сомнение проведение переговоров в Ватикане, ведь по его словам, это не было бы "элегантным решением", поскольку речь идет о переговорах двух православных стран в католическом месте.

Кроме того, Италия является подписантом Римского статута Международного уголовного суда, который в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине. Теоретически она обязана арестовать его, если он приедет в Рим.

Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп пообщался с Путиным.

По данным СМИ, во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами президент Трамп рассказал, что просил Путина выступить с предложением, которое Украина и европейцы не отвергнут сразу.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты ждут мирного предложения от России "для понимания расчетов Путина".