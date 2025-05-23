ЗМІ: грецьким офіцерам висунули обвинувачення через загибель мігрантів у 2023-му

Грецький військово-морський суд висунув обвинувачення 17 офіцерам берегової охорони у зв’язку з однією з найстрашніших кораблетрощ у Середземному морі за останні роки, внаслідок якої, за оцінками, загинули сотні людей.

Про це в п’ятницю, 23 травня, повідомили три співрозмовники агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Берегова охорона Греції стверджує, що не вчиняла жодних порушень у ході інциденту, який стався у червні 2023 року.

Однак три співрозмовники в юридичних колах повідомили, що 17 офіцерів буде викликано до судді для надання пояснень за звинуваченнями, які можуть включати перешкоджання транспортуванню людей та спричинення або сприяння кораблетрощі.

Відомо, що грецька берегова охорона стежила за човном протягом 15 годин перед його перекиданням і затопленням.

У відомстві заявили, що ще не отримали офіційного повідомлення про обвинувачення та звернулися до суду з проханням надати інформацію.

Варто зазначити, що судова система Греції передбачає кілька підготовчих етапів, тому висунення обвинувачень не обов’язково означає, що підозрювані постануть перед судом.

Мова йде про трагедію, яка сталася 14 червня 2023 року поблизу грецького міста Пілос – в міжнародних водах затонуло перевантажене судно з мігрантами. Корабель "Adriana", який вирушив із Лівії до Італії, перевозив близько 750 людей, з яких вижили лише 104.

Після цієї катастрофи грецькі партії навіть припинили передвиборчу агітацію. А в грецькому місті Каламата заарештували дев'ятьох перевізників мігрантів.