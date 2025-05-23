СМИ: греческим офицерам предъявили обвинения из-за гибели мигрантов в 2023-м

Греческий военно-морской суд предъявил обвинения 17 офицерам береговой охраны в связи с одним из самых страшных кораблекрушений в Средиземном море за последние годы, в результате которого, по оценкам, погибли сотни людей.

Об этом в пятницу, 23 мая, сообщили три собеседника агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Береговая охрана Греции утверждает, что не совершала никаких нарушений в ходе инцидента, который произошел в июне 2023 года.

Однако три собеседника в юридических кругах сообщили, что 17 офицеров будут вызваны к судье для дачи объяснений по обвинениям, которые могут включать препятствование транспортировке людей и причинение или содействие кораблекрушению.

Известно, что греческая береговая охрана следила за лодкой в течение 15 часов перед ее опрокидыванием и затоплением.

В ведомстве заявили, что еще не получили официального уведомления об обвинении и обратились в суд с просьбой предоставить информацию.

Стоит отметить, что судебная система Греции предусматривает несколько подготовительных этапов, поэтому выдвижение обвинений не обязательно означает, что подозреваемые предстанут перед судом.

Речь идет о трагедии, которая произошла 14 июня 2023 года вблизи греческого города Пилос – в международных водах затонуло перегруженное судно с мигрантами. Корабль Adriana, который отправился из Ливии в Италию, перевозил около 750 человек, из которых выжили только 104.

После этой катастрофы греческие партии даже прекратили предвыборную агитацию. А в греческом городе Каламата арестовали девять перевозчиков мигрантов.