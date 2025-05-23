Французький міністр визнав, що не може заборонити готівку для боротьби з наркоторгівлею

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен дещо помʼякшив свою радикальну пропозицію відмовитись від обігу готівки для боротьби з незаконною торгівлею наркотиків.

Про це він сказав в ефірі RTL, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні, виступаючи перед комісією з розслідування фінансових злочинів Сенату Франції, Дарманен зазначив, що "значна частина шахрайства, повсякденних злочинів і навіть злочинних мереж пов'язана з готівкою".

"Відмова від готівки запобігатиме створенню точок для торгівлі наркотиками", – сказав тоді міністр.

Але у пʼятницю Дарманен визнав, що відмова від банкнот є непопулярною, а уряд Франції не має "політичних засобів" для такого кроку, який суттєво вплине на повсякденне життя мільйонів людей.

Міністр також зазначив, що дебати про майбутнє готівки вимагатимуть "тривалої дискусії з французьким народом", особливо з метою врахування занепокоєнь малого бізнесу та літніх громадян.

Хоча використання готівки у Франції протягом останніх років зменшується на користь банківських карток, у 2024 році, за даними Банку Франції, 43% платежів все ще здійснювалися готівкою.

Для боротьби із шахрайством готівкові платежі у Франції були жорстко регламентовані: приміром, заборонено розраховуватися готівкою на суму понад 1000 євро, за винятком розрахунків між фізичними особами.

Раніше глава Мінʼюстку Франції вже висловлював невдоволення тим, як у країні борються з незаконним обігом наркотиків.

Водночас, за офіційними даними, у Франції у 2024 році значно зросли обсяги вилучених наркотичних речовин – зокрема обсяги виявленого кокаїну виявились на 130% більшими, ніж у 2023-му.