Французский министр признал, что не может запретить наличные деньги для борьбы с наркоторговлей

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен несколько смягчил свое радикальное предложение отказаться от обращения наличных денег для борьбы с незаконной торговлей наркотиками.

Об этом он сказал в эфире RTL, сообщает "Европейская правда".

Накануне, выступая перед комиссией по расследованию финансовых преступлений Сената Франции, Дарманен отметил, что "значительная часть мошенничества, повседневных преступлений и даже преступных сетей связана с наличными деньгами".

"Отказ от наличных денег предотвратит создание точек для торговли наркотиками", – сказал тогда министр.

Но в пятницу Дарманен признал, что отказ от банкнот является непопулярным, а правительство Франции не имеет "политических средств" для такого шага, который существенно повлияет на повседневную жизнь миллионов людей.

Министр также отметил, что дебаты о будущем наличных денег потребуют "длительной дискуссии с французским народом", особенно с целью учета опасений малого бизнеса и пожилых граждан.

Хотя использование наличных во Франции в последние годы сокращается в пользу банковских карт, в 2024 году, по данным Банка Франции, 43% платежей все еще осуществлялись наличными.

Для борьбы с мошенничеством наличные платежи во Франции были жестко регламентированы: например, запрещено расчитываться наличными на сумму более 1000 евро, за исключением расчетов между физическими лицами.

Ранее глава Минюста Франции уже выражал недовольство тем, как в стране борются с незаконным оборотом наркотиков.

В то же время, по официальным данным, во Франции в 2024 году значительно выросли объемы изъятых наркотических веществ – в частности, объемы обнаруженного кокаина оказались на 130% больше, чем в 2023-м.